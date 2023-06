Niederländische Ermittler haben einen Banker festgenommen, der international des Steuerbetrugs mit sogenannten Cum-ex- und Cum-Cum-Geschäften verdächtigt wird. Dem 53-Jährigen aus der Nähe von Amsterdam werden allein in den Niederlanden Steuervergehen in Höhe von über vier Millionen Euro vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft in Den Haag mit. Nach Information des »Handelsblatts« laufen in Deutschland und weiteren Ländern Ermittlungen gegen den Mann.