PwC und Strategy& hatten 478 Beschäftigte in einer laut PwC ähnlich großen Zahl deutscher Organisationen aus dem öffentlichen und privaten Sektor befragt. Die Mehrheit der Firmen und Behörden gab an, dass seit Ausbruch der Covid-Pandemie und des Krieges in der Ukraine die Zahl der Angriffe gestiegen sei. Fünf Prozent der Befragten meldeten mehr als 500 teils kritische Vorfälle im Jahr 2022, 30 Prozent registrierten mehr als zehn Attacken.