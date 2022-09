In der Industrie wächst angesichts der Gasnöte der Ärger über die Energiepolitik des Bundes und die Bürokratie in den deutschen Amtsstuben. Der Chef des Nutzfahrzeugherstellers Daimler Truck, Martin Daum, beklagte in der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung«, dass die Vorschriften eine Verringerung des Gasverbrauchs behinderten statt zu erleichtern. »Das ist die Bürokratie wie bei Asterix und Obelix.« Konkret geht es um die Verwendung von Heizöl als Brennstoff anstelle von Gas.