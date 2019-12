Das Jahrzehnt in Wirtschaftsdaten Mehr Wohlstand, weniger Überstunden

Heute wollen wir Rosinen picken. Ein Jahrzehnt geht zu Ende, und ja: Wir haben nicht vergessen, mit welchen Problemen wir es zu tun haben. Wie auch? Die Folgen wachsender Ungleichheit beschäftigen uns täglich, das Megathema Klima wird unser Wirtschaften so tiefgreifend verändern, dass einem schwindelig wird. Um nur zwei Punkte zu nennen.

Manager sprechen bei so etwas gern von "Herausforderungen". Weniger hochtrabend: Muss ja, irgendwie. Dabei hilft, auf die eigenen Stärken zu schauen und darauf, was gut gelaufen ist. Oder wenigstens vielversprechend.

Also versuchen wir's mal. Wir haben Wirtschaftsdaten des ablaufenden Jahrzehnts rausgesucht, die gut sind. Irgendwie zumindest, vieles kann man ja so oder so sehen.

Wirtschaft im Alltag

Selten mehr eingenommen

Worum geht's? Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ist seit 2010 durchgehend gestiegen.

Was soll daran gut sein? Der Wohlstand im Land ist gewachsen, die Bundesrepublik hat in den Zehnerjahren jedes Jahr mehr Geld erwirtschaftet. Direkt oder indirekt profitieren davon alle: Mehr sichere Jobs, in vielen Betrieben höhere Löhne, besser gefüllte Staatskassen.

Das ist doch nur Rosinenpickerei! Klar hat das seine Kehrseiten. Wenn der Durchschnitt steigt, können Einzelne immer noch verlieren, sogar ziemlich viele Einzelne. Zwar sind die Bruttolöhne in dieser Zeit ebenfalls gestiegen. Aber nur für mittlere und hohe Einkommen. Wer ohnehin wenig verdient, hat von dieser Entwicklung auf dem eigenen Konto wenig mitbekommen.

Selten so viel gearbeitet

Worum geht es? Die Arbeitslosenquote sinkt.

Was soll daran gut sein? Immer mehr Menschen haben einen festen Job, immer weniger müssen die Unsicherheit der Arbeitssuche ertragen. Abgesehen vom Geld: Wer in Deutschland keine Arbeit hat, wird leicht an den Rand der Gesellschaft gestellt. Gut für jeden, der das nicht erlebt.

Das ist doch nur Rosinenpickerei! Job ist nicht gleich Job. Zum Beispiel haben viele eine Arbeit, deren Lohn nicht reicht - sie tauchen aber in der Arbeitslosenquote nicht auf. Gestiegen ist im vergangenen Jahrzehnt auch der Anteil der Teilzeitbeschäftigten. Und nicht alle davon sind solche, die sich nur einfach ein bisschen mehr Zeit für die Familie leisten - manche würden lieber mehr arbeiten (und verdienen).

Selten so billig Kredit bekommen

Worum geht es? Wer sich für eine Immobilie bei der Bank verschuldet, zahlt historisch wenig Zinsen.

Was soll daran gut sein? Ein Satz im Futur II: Am Ende der Rückzahlung wird das Häuschen oder die Wohnung viel billiger gewesen sein. Und viele können es sich so erlauben, das Darlehen mit niedrigen Raten abzustottern.

Das ist doch nur Rosinenpickerei! Aber sowas von. Denn inzwischen hat sich herumgesprochen: Den niedrigen Sollzinsen stehen (nicht nur) beim Bauen mickrige Habenzinsen gegenüber. Sparen lohnt kaum, die Aufbewahrung von Geld kostet Geld. Das ist nicht nur für vermögende Hochwohlgeborene schlecht, sondern auch für die Altersvorsorge der breiten Bevölkerung. Als einer der wenigen Wege, Vermögen zu sichern, gelten Immobilien. Aber:

Selten so viel für ein Haus bezahlt

Worum geht es? Um Irrsinn. Dass Hauspreise binnen zehn Jahren so brachial gestiegen sind, liegt schließlich nicht an den Häusern. Und das ist ja nur der bundesdeutsche Durchschnitt. In guten Lagen ist auch mehr als eine Verdoppelung drin.

Was soll daran gut sein? Oder auch: Was hat das dann hier zu suchen? Berechtigte Frage. Einerseits fanden wir, es wäre nicht angemessen, sich an den billigen Bauzinsen zu freuen, ohne die Preise zu betrachten. Andererseits: Wer schon ein Haus oder eine Eigentumswohnung besaß, als der Irrsinn losging, hat sein Geld irre gut angelegt.

Das ist doch nur Rosinenpickerei! Und die Rosinen sind sehr ungleich verteilt. Grob gesagt kann man zwei Sorten von Betroffenen unterscheiden, die sich über diese Entwicklung freuen. Die einen haben halt ihr eines, selbstbewohntes Domizil vergleichsweise günstig geschossen, schön für sie. Ein Verkauf bringt ihnen nichts, denn die neue Bleibe wird mindestens ebenso teuer. Die anderen sind klassische Investoren, die gerade ohne eigenes Zutun immer reicher werden.

Weite Welt der Unternehmen

Eine kleine Wirtschaftsgeschichte in 90n Punkten

Worum geht es? Jedes Jahr erstellt das US-Marktforschungsinstitut Interbrand eine Liste der wertvollsten Marken der Welt. Dabei spielt tatsächliches Vermögen der Konzerne eine Rolle, aber auch die Möglichkeit, allein für das Markenlogo höhere Preise zu verlangen. Schwer zu messen, aber in einigen Ländern kann der Markenwert sogar offiziell bilanziert werden. Hier haben wir die Top Ten des Jahrzehnts mit ihren Platzierungen abgebildet. Wenn Sie über die Grafik fahren, werden die Namen der Konzerne angezeigt - und Entwicklungslinien deutlich.

Was soll daran gut sein? Die Übersicht ist eine Mini-Wirtschaftsgeschichte der Zehnerjahre: Der Abstieg der klassischen Großen wie Coca-Cola, McDonald's oder General Electric. Der Aufstieg der Tech-Konzerne wie Google, Apple, Amazon. Die wechselvolle Geschichte von Microsoft - der Konzern erholte sich zeitweilig, als 2014 der neue Chef Satya Nadella übernahm.

Das ist doch nur Rosinenpickerei! Nicht einmal das. Diese Entwicklung zu beobachten, ist ja erstmal wertfrei. Mancher freut sich über den digitalen Wandel, die neuen Geschäftsmöglichkeiten. Oder vielleicht darüber, dass Toyota ein Beispiel für einen Autohersteller ist, der nicht mit entrückten Supercars zur Topmarke wurde, sondern mit technischer Vernunft. Andere ärgern sich über die zerstörerische Kraft der neuen Superkonzerne, die oft den Mittelstand austrocknen, Arbeitnehmerrechte mit Füßen treten oder bei maximalem Profit nur minimale oder gar keine Steuern zahlen.

Eine deutsche Wirtschaftsgeschichte in zwei Kurven

Worum geht es? Der Dax 30, also der Leitindex der Deutschen Börse, hat binnen zehn Jahren erstaunliche Höhen erklommen.

Was soll daran gut sein? Wenn man Börsengeschäfte ausschließlich als Spielcasino betrachtet: nichts. Aber ganz so einfach ist es ja nicht. Der Index spiegelt die wirtschaftliche Kraft von 30 der größten Unternehmen Deutschlands. Geht es denen gut, haben viele Menschen sichere Arbeit.

Das ist doch nur Rosinenpickerei! Wir würden sagen: ein Beispiel von vielen möglichen. Sicher, der Dax kümmert sich nur um sehr große Firmen, die ganz anders funktionieren als die Mehrheit der deutschen Betriebe - Stichwort: Mittelstand. Aber immerhin: Die Dax-Konzerne stehen für 80 Prozent der Marktkapitalisierung deutscher Aktiengesellschaften, die an einer Börse gehandelt werden. Und nach einer Schätzung von 2016 arbeiten für sie mehr als vier Millionen Menschen, allerdings weltweit, nicht nur in Deutschland.

Ein deutsches Wirtschaftskapitel mit Einhörnern

Worum geht es? In Deutschland gibt es Einhörner.

Was soll daran gut sein? Recht so, lassen Sie sich von dem bunten Begriff nicht blenden. Natürlich geht es nicht um Fabelwesen, sondern um Geld. Einhörner nennt man Start-ups, also junge Unternehmen, deren Geschäft so gut und groß läuft, dass sie mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet werden, meist von Banken oder Kapitalgebern. Typisches Silicon-Valley-Ding, aber auch in Deutschland gibt es immer mehr davon. Immerhin kann man daran sicher ablesen: Es gibt auch hier innovative Firmen, denen man eine große Zukunft zutraut.

Das ist doch nur Rosinenpickerei! Pickerei auf jeden Fall, denn wir haben hier nur eine Handvoll der bekannteren Namen gesammelt sowie die Summen, mit denen sie bewertet wurden - es gibt noch viele mehr! Ob es sich dabei um Rosinen handelt, müssen die Firmen erst beweisen. Spätestens, wenn sie in unserer bunten Punktgrafik wegen ihres Markenwerts auftauchen, reden wir nochmal drüber.

Eine bessere Welt (ein bisschen)

So viel fairer Kaffee

Worum geht es? In vielen Wirtschaftsbereichen ist in den Zehnerjahren die Ethik wichtiger geworden. Ein Beispiel: Röstkaffee. Die Menge von Fair-Trade-Produkten hat sich hier binnen der Dekade verdreifacht, der Marktanteil mehr als verdoppelt.

Was soll daran gut sein? Die Ernte von Kaffeebohnen ist in erster Linie Handarbeit, in erster Linie in Süd- und Mittelamerika. Das Schicksal der Plantagenarbeiter ist für deutsche Kaffeeschlürfer weit weg, und oft wird das ausgenutzt: Hungerlöhne, krasse Überstunden, Gifteinsätze. Bei Fair Trade soll es all das nicht geben, dafür kostet der Kaffee mehr.

Das ist doch nur Rosinenpickerei! Lustiges Wort, wenn es um Kaffeebohnen geht. Aber ja: Auch wenn der Anstieg beachtlich ist, ist der Marktanteil noch immer niedrig. Mehr als 95 Prozent des Röstkaffees in Deutschland werden getrunken, ohne dass jemand für deren fairen Handel bürgt. Und Kaffee ist im Vergleich eher eins der Positivbeispiele. Bei Textilien etwa ist die Lage trauriger.

So viel Energie aus Wind

Worum geht es? In diesem Jahrzehnt wurde viel unternommen, um Strom nicht nur aus Atomkraft oder Kohle zu gewinnen. Der Neubau von Windrädern stieg rasant, die neu installierte Leistung auf dem Festland lag 2017 gut dreieinhalb mal so hoch wie 2010.

Was soll daran gut sein? Windenergie schont das Klima, und bei uns im zugigen Deutschland kann man davon viel gewinnen. Im ersten Halbjahr 2019 war Wind die stärkste Energiequelle im Strommix, gefolgt von Braunkohle und Atomkraft.

Das ist doch nur Rosinenpickerei! Nicht jeder mag Windräder sehen - je näher dran, desto weniger beliebt sind sie. Denn die Dinger haben ja auch Nebenwirkungen, etwa bei der Lärmentwicklung. Zuletzt lief es für die Windkraft schlecht, wie sich leicht an der Kurve ablesen lässt: Die Genehmigungen sind hochkompliziert geworden, die Finanzierung von Windrädern daher nur selten sicher. So wagt sich kaum ein Investor noch in den Wind. Der Streit darüber - und über die Standortkriterien - ist längst nicht beendet.

So viel Öko am Strom

Worum geht es? Der Anteil von erneuerbaren Energiequellen am deutschen Strommix wächst.

Was soll daran gut sein? Dass der Anteil von erneuerbaren Energiequellen am deutschen Strommix wächst. Andere Energieträger sind irgendwann verbraucht, klimaschädlich oder auf Jahrtausende hin gefährlich, da kann man sich prinzipiell über jede Kilowattstunde, die aus Wind, Sonne oder Wasserkraft gewonnen wird, freuen.

Das ist doch Rosinenpickerei! Selbstverständlich sind auch solche Anlagen nicht sorgenfrei. Solarpanels enthalten Giftstoffe und stehen nicht immer hübsch in der Landschaft herum. Wind - siehe oben. Und das Stromnetz wird bei alledem komplexer.

Arbeit und Gesellschaft

Frauen ins Chefbüro

Worum geht es? Frauen machen ziemlich genau 50 Prozent der Menschheit aus. Aber in Unternehmen hat ein viel geringerer Anteil etwas zu sagen. In den Zehnerjahren ist der Frauenanteil in Aufsichtsräten und Vorständen immerhin gewachsen.

Warum soll das gut sein? Weil es keine guten Gründe für eine Männermonokultur gibt.

Das ist doch nur Rosinenpickerei! Ja, vor allem bei den Zahlen für Vorstände muss man schon sehr gezielt auf das Wachstum schauen und sehr gezielt an der absoluten Zahl vorbei, um keine schlechte Laune zu bekommen. Der Wandel geht viel zu langsam.

Männer ins Kinderzimmer

Worum geht es? Um eine kleine Kulturrevolution - Stichwort Monokultur. Denn mit der männlichen Arbeitswelt geht ja eine weibliche Familienwelt einher. Deswegen haben Frauen bisher im Job pausiert, wenn Kinder kamen, und Männer oft nicht. Doch es gibt immer mehr Väter, die von einer Kinderpause überzeugt sind (auch wenn der Staat mit Extra-Elterngeld ein wenig nachhilft).

Warum soll das gut sein? Weil die Babypause vielleicht nicht mehr so häufig zum Karrierekiller wird, wenn sie potenziell alle Geschlechter machen. Dann haben Verweigerer keinen Karrierevorteil.

Das ist doch nur Rosinenpickerei! Ja, und zwar von den Vätern, die es gemacht haben. Trotz aller Grenzerfahrungen, die einem Säuglinge bescheren können: Es ist großartig, den eigenen Nachwuchs kennenzulernen.

Alle früher nach Hause

Worum geht es? Manche meinen: um das Kostbarste, was Arbeitnehmer haben, den Feierabend. Trotzdem werden in Deutschland massenweise Überstunden geschoben, ohne dass die Firma dafür zahlt. Doch die Zahl sinkt.

Warum soll das gut sein? Unbezahlte Überstunden sind ein Krisensymptom. Denn die wenigsten schenken ihre Arbeitskraft gern her. Wenn sie aber Angst vor Entlassung haben, nimmt die Bereitschaft zu. Und belastet die Betroffenen doppelt und dreifach.

Das ist doch nur Rosinenpickerei! Nein, wenn weniger unbezahlt gearbeitet wird, ist das ein Gewinn für alle. Lassen wir das ruhig mal so stehen.

Alle zum Therapeuten?

Worum geht es? Um die Zahl der Krankheitsfälle aufgrund psychischer Probleme, in der Mehrzahl: Burnout. Und die steigt.

Warum soll das gut sein? Das ist erklärungsbedürftig. Zum einen wollten wir einen wichtigen Nicht-Zusammenhang zeigen: Selbstverständlich können Überstunden und Mehrarbeit zur psychischen Überlastung von Menschen beitragen. Aber nur, weil die Überstunden zurückgehen, geht es den Leuten nicht zwangsläufig besser. Arbeitsverdichtung zum Beispiel kommt ohne Überstunden aus: wenn mehr in derselben Zeit geschafft werden soll. Auch das belastet.

Zum anderen steckt in der Kurve tatsächlich ein positiver Funken. Denn die Zahl dieser Krankmeldungen, sagen Experten, steigt nicht nur, weil sich so viele unter Druck fühlen. Sondern auch, weil psychische Probleme tatsächlich immer mehr als Erkrankung wahrgenommen werden - statt sie zu quittieren mit: Ach, stell dich nicht so an. Wir erfahren so also, dass die Zahl der Arbeitnehmer steigt, die sich für diese Sorgen professionelle Hilfe holen.

Das ist doch nur Rosinenpickerei! Nicht nur, aber: ja. Damit haben wir den einen Pluspunkt rausgepult.

Und zum Schluss: der Schuldenstand

Worum geht es? Die Schulden der Bundesrepublik nehmen ab.

Was soll daran gut sein? So eindeutig wie bei Privatkonten ist das nicht. Schließlich ermöglicht der Staat mit seinen Schulden ja viele Kredite in der Privatwirtschaft erst, die mit Staatsanleihen - also Schulden - abgesichert sind. Aber wenn von den Steuern nicht mehr so viel Zinsen gezahlt werden müssen, hat das halt auch seinen Charme.

Das ist doch nur Rosinenpickerei! Rosinen, um die heftig gestritten wird: Soll der Finanzminister mehr investieren und dabei eher die Schulden erhöhen? Muss die Schuldenbremse im Grundgesetz vielleicht geändert werden?

Damit wird es im neuen Jahrzehnt nahtlos weitergehen.