Russlands Angriff auf die Ukraine hat die Energiemärkte ins Chaos gestürzt. Die Preise für Brenn- und Treibstoffe klettern in astronomische Höhen. Die Inflation grassiert, Düngemittel fehlen – und die Warnungen vor einem Hungerproblem in armen Weltregionen häufen sich. Das sind »die vier Krisen«, die Habeck und viele andere Redner in Davos dem Planeten attestieren.

Unternehmen wie Politiker, kaum jemand traute sich noch, die dringende Notwendigkeit einer nachhaltigen Wirtschaft offen infrage zu stellen. Die Menschheit werde zusammenrücken, um die Gefahr stetig steigender Erdtemperaturen abzuwenden, so lautete die feste Überzeugung der meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Davos. Das war 2020.

Bei den vergangenen Weltwirtschaftsforen 2019 und 2020 hatte sich noch alles um Greta Thunberg gedreht. Die junge Klimaaktivistin machte Furore mit ihrem Satz »Our house is on fire« – »unser Haus brennt«.

In den Straßen und Hotels der Stadt hängen überall Banner der Ölmonarchie Saudi-Arabien. Und im Plenarsaal der Konferenz wird der Gasgroßmacht Katar gehuldigt. Forumsgründer Klaus Schwab und Fifa -Chef Gianni Infantino überbieten einander in Ehrerbietung für den katarischen Herrscher. Schwab fordert die Zuschauer im Saal sogar auf, für »Seine Hoheit Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani« aufzustehen.

Und 2022? Brennt unser Haus lichterloh, häufen sich die Wetterextreme und Naturkatastrophen, während die CO 2 -Konzentration in der Atmosphäre steigt und steigt.

Die Vorstandschefin des US-Ölunternehmens Occidental Petroleum, Vicki Hollub, ergreift das Wort und erklärt, das Ende von Erdöl sei »noch Jahrzehnte« entfernt. Man könne den Rohstoff noch besser fördern, wenn man das Kohlendioxid aus Verbrennungsabgasen in die Ölreservoirs pumpe, behauptet Hollub. 60 Prozent des dort vorhandenen Erdöls gelange so an die Erdoberfläche, sonst seien es nur 15 Prozent.

Die Welt sei eingeladen, in seinem Land zu investieren. Man habe Wind und Sonne in unvorstellbaren Mengen. Für Indien gehe es zunächst aber darum, die hohen Energiepreise zu bekämpfen. Sie befeuerten die Inflation und verstärkten die Armut.

Robert Habeck beugt in diesem Moment seinen Oberkörper nach vorne, so als habe er plötzlich große Schmerzen.

Und so wird Kolumbien seine Steinkohleförderung in diesem Jahr drastisch steigern. 64 Millionen Tonnen sind anvisiert; 2021 waren es 55 Millionen. Bald könnten es noch mehr werden: laut Mesa sollen demnächst zwei neue Förderstätten eröffnet werden.

Von einem Kohleausstieg möchte Kolumbien nichts wissen – auch wenn es daheim die Erneuerbaren stark ausbauen will. »98 Prozent unserer thermischen Kohle gehen in den Export«, sagt Mesa.

Unternehmen wie Steag , EnBW , Uniper oder RWE hatten ihre Importe aus dem südamerikanischen Land in den vergangenen Jahren teils deutlich zurückgefahren – nachdem die Minenunternehmen in die Kritik geraten waren.

An diesem Tag soll das EU-weite Kohleembargo in Kraft treten; schon im Vorlauf haben Deutschland und andere Staaten ihre Importe aus Russland eingeschränkt.

Auch beim zweiten großen Klimakiller, dem Erdöl, ist von einer Trendwende keine Spur – trotz Gretas Mahnungen und trotz der steigenden Verkäufe von E-Autos. Die EU-Staaten tun sich schwer mit ihrem Ölembargo, Kommissionschefin Ursula von der Leyen deutet in Davos an, dass Ungarn wohl so schnell nicht überzeugt werden kann, seinen Widerstand aufzugeben.

Experte: Ölverbrauch steigt bis mindestens 2035

Und anderswo in der Welt dürfte die Nachfrage in den nächsten Jahren drastisch zunehmen, prognostiziert Saugatha Saha. Er ist Chef der Rohstoffabteilung von S&P Global, dem milliardenschweren US-Nachrichtendienstleister, zu dessen Imperium unter anderem die Ratingagentur S&P und die »Dow Jones«-Aktienindizes zählen.

»Die Gerüchte über einen Niedergang der Erdölförderung in naher Zukunft sind völlig übertrieben«, sagt Saha. Ihm zufolge wird der weltweite Erdölkonsum bis 2040 nicht fallen. Sondern deutlich steigen: von derzeit rund 100 Millionen Fass (je 159 Liter) auf 115 bis 118 Millionen Fass pro Tag.

Zwar werde die Nachfrage in Deutschland und einigen anderen europäischen Staaten etwas sinken – in anderen Weltregionen dagegen stark zunehmen, prophezeit Saha. Vor allem drei Staaten werden demnach 2040 viel mehr Öl als heute verbrennen: China (+ 4,7 Millionen Fass), Indien (+ 4,1 Millionen) und die USA (+ 1,3 Millionen).

»Peak Oil«, also den Höhepunkt der globalen Förderung, erwartet S&P Global frühestens 2035. Und in den 2040er-Jahren werde die Nachfrage nicht einbrechen, sondern nur graduell abnehmen.

Entsprechend skeptisch ist S&P Global, dass es der Weltgemeinschaft gelingt, die globale Erwärmung einzudämmen. »Wir sehen nicht annähernd einen Pfad, um das 1,5-Grad-Szenario zu erreichen«, sagt Saha.

Hierfür müssten die Emissionen ihm zufolge über Jahre hinweg um sieben bis acht Prozent per annum fallen. Selbst in der Pandemie, als Fabriken geschlossen wurden und das öffentliche Leben zeitweise still gestanden hatte, sei der Rückgang der Emissionen nicht so stark gewesen.