Sinkende Inflation in den USA Dax beschließt Woche mit sattem Plus

Besonders stark gewannen die Aktien von Zalando an Wert. Die Papiere des Onlinehändlers verteuerten sich am Freitag um mehr als zwölf Prozent, im Vergleich zu Mittwoch sogar um fast 30 Prozent. Auch die Anteile des Essenslieferanten Delivery Hero verzeichneten ein Plus von fast 30 Prozent binnen zwei Tagen. Sie stiegen am Freitag um neun Prozent an Wert. Dem gegenüber fielen die Aktien der Deutschen Telekom vom jüngst erreichten höchsten Stand seit 20 Jahren um knapp drei Prozent weiter zurück.