Immer mehr Anleger in Deutschland schrecken vor dem Kauf von Aktien zurück. Angesichts von Inflations-, Zins- und Konjunktursorgen bleibt der Dax im Abwärtsstrudel. Erstmals seit November 2020 sackte er am Mittwoch unter die Marke von 12.000 Punkten. Am Ende der ersten Handelsstunde betrug das Minus für den Leitindex 1,44 Prozent auf 11.964,95 Punkte. Nach einer zwischenzeitlichen Erholung sackte das Börsenbarometer weiter ab um 2,21 Prozent auf 11.871,24 Punkte. Der MDax fiel um 3,17 Prozent auf 21.635,01 Zähler, der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 1,6 Prozent an Wert.