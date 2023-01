Optimistischer Ausblick

Der Krieg in der Ukraine habe Unsicherheiten in der Unternehmensplanung hervorgerufen und zu höheren Kosten geführt, heißt es in der Analyse. Die stabile Nachfrage führe bei gleichzeitig begrenztem Angebot zu positiven Gewinnmargen. »Die steigende Inflation hat sich ebenfalls positiv auf die Gewinnentwicklung ausgewirkt.«

Die Rezession werde die Unternehmen nicht von der Dividenden-Zahlung abhalten, glauben die Analysten. Ein Einbruch der Gewinne sei im Jahr 2023 nicht zu erwarten. »Die langfristigen Geschäftsperspektiven und damit auch die Dividendenaussichten sind stabil«, sagte Deka-Experte Schallmayer. Im kommenden Jahr dürften sich die Dax-Aktionäre voraussichtlich über eine weitere Dividendensteigerung auf 56,8 Milliarden Euro freuen.