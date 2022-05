200 Prozent mehr Tabellen

So stieg die Zahl von Tabellen im Schnitt um 200 Prozent, die Vergütungsberichte waren im letzten Geschäftsjahr im Schnitt doppelt so lang wie in den Vorjahren. Die Informationsflut und der Mangel an Standards, wie diese Informationen nun eigentlich gewonnen werden sollen, erschwere die Vergleichbarkeit von Vergütungsinformationen »dramatisch«.

Teil der gesetzlichen Neuregelung ist laut HKP auch, dass die Hauptversammlung jährlich über den Vergütungsbericht abstimmt. Einzelne Dax-Unternehmen bekamen dabei laut HKP offensichtlich Schwierigkeiten mit ihren Investoren: Bei Bayer stimmten nur 24 Prozent der Investoren für den Bericht, bei Continental waren es 68 Prozent und bei Beiersdorf 73 Prozent. Die maßgebliche Zustimmungsquote liegt bei 80 Prozent.