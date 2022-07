Ohne die Mengen aus Russland muss Uniper nun viel Gas auf dem Markt einkaufen – zu viel höheren Preisen. So verliere der Konzern jeden Tag Geld im zweistelligen Millionenbereich, wie Vorstandschef Klaus-Dieter Maubach am vergangenen Freitag sagte. Er bezeichnete dies als »eine Situation, die für uns nicht lange durchhaltbar ist«. Der Manager fordert stattdessen, dass sich der Staat zu einem relevanten Anteil mit Eigenkapital an Uniper beteiligen sollte.

Ein Staatseinstieg ließe sich ohne vorherige Zerschlagung schneller umsetzen, argumentiert die Gewerkschaft

Allerdings würde der Bund damit beispielsweise auch Teilhaber an Atomkraftwerken , die Uniper in Schweden betreibt, oder Gas- und Kohlekraftwerken in Russland. Erschwerend kommt hinzu, dass Uniper zu 78 Prozent dem finnischen Fortum-Konzern gehört. »Dass Fortum einen eigenen Vorschlag präsentiert, verstärkt unsere Befürchtung, dass es dem Konzern letztlich darum geht, mit möglichst niedrigen Verlusten die Risiken loszuwerden«, kritisiert Gewerkschafter Schmitz.