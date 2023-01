Gegenüber den Mitarbeitern kündigt der Delivery-Hero-Chef nun »großzügige« Abfindungen und Unterstützung auf der Suche nach neuen Jobs an. »Ich verstehe, dass dies für alle eine schwierige Zeit ist, also passen Sie bitte auf sich selbst und auf andere auf, während wir diese schwierige Situation gemeinsam meistern.«

Delivery Hero war wie andere Dienste ein großer Gewinner der Coronapandemie und konnte dank eines günstigen Marktumfelds während der Wachstumsphase Verluste in Milliardenhöhe schreiben. Östberg versucht nun seit Monaten, das Unternehmen in die Gewinnzone zu führen. Auch der spanische Lieferdienst Glovo, eine Tochterfirma von Delivery Hero, hat angekündigt, rund 250 Stellen abzubauen. Betroffen ist vor allem die Firmenzentrale in Barcelona.