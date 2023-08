Demografische Krise Azubi-Schwund setzt sich fort

Mit einem Plus von 7900 Neuverträgen oder drei Prozent war der Ausbildungsbereich Industrie und Handel der einzige mit Zuwachs. Die Handwerksberufe, in denen die Zahl der Ausbildungsabschlüsse im Coronajahr 2020 vergleichsweise schwach zurückgegangen war, verzeichneten 2022 mit einem Minus von 3000 oder zwei Prozent weniger Neuverträgen die bisher geringste Zahl an Neuabschlüssen. In der Landwirtschaft setzte sich der Positivtrend der Vorjahre nicht fort: Die Zahl der Neuverträge sank hier um 630 oder fünf Prozent. Auch in den Bereichen öffentlicher Dienst, Freie Berufe und Hauswirtschaft fiel die Zahl der Neuverträge leicht.