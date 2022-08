Fraglich ist aber vor allem, warum Scholz und sein Kabinett den Verbrauch von Erdgas künstlich anheizen, indem sie den Stoff erschwinglicher machen. Seit Monaten predigen sie den Menschen in Deutschland, Gas zu sparen - auf dass es bloß keinen Notstand im Winter gebe und Putins Machtspielchen unsere Gemeinschaft weniger hart treffen werden. Das überzeugendste Argument für Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher, Heizung und Herd herunterzudrehen, sind hohe Kosten.

Aber dieses Preissignal verwischt die Bundesregierung. Und das für anderthalb Jahre. Ausgerechnet in den beiden kommenden Wintern, in denen die Gefahr eines Gasmangels am größten ist, verbilligt sie das Gas künstlich. Dabei müsste die Botschaft doch genau andersherum sein: Erdgas ist extrem knapp, also extrem teuer.