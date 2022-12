Pünktlichkeit 2022 besonders schlecht

Den Großteil des Jahres über lief es nicht so gut für die Bahn. Von Januar bis November waren im Schnitt nur 65,6 Prozent der Züge pünktlich, in den Sommermonaten Juli bis August lag die Quote sogar jeweils unter 60 Prozent. Diese Zahlen gingen aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Unionsfraktion hervor, die kurz vor Weihnachten bekannt wurde. Bei der Bahn gelten Züge dann als pünktlich, wenn sie mit weniger als sechs Minuten Verspätung ihr Ziel erreichen. In den drei Sommermonaten war mehr als jeder fünfte Fernzug mehr als eine Viertelstunde zu spät.