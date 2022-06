Verärgert war Odenwald, aber auch andere Aufsichtsratsmitglieder, darüber, dass eine schon länger angesetzte Strategiesitzung mit ihnen abgesagt wurde, Wissing und Bahn-Chef Lutz dann aber trotzdem in der Pressekonferenz am Mittwoch die neue Richtung der Bahn verkündeten. Dabei sorgte eine Äußerung Wissings für besondere Empörung: Er kündigte an, die Interessen des Bundes künftig gegen den Aufsichtsrat besser durchzusetzen. Vertreter des Eigentümers Bund sind allerdings selbst Teil des Aufsichtsrats.

Odenwald hatte fast 30 Jahre im Bundesverkehrsministerium gearbeitet, zuletzt als Staatssekretär. Unter anderem war der Jurist Leiter der Untersuchungskommission für den Abgasskandal ab 2015. Im April 2018 wurde er zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Bahn gewählt, dem er seit 2012 angehört. Eigentlich war sein Vertrag im vorigen Jahr bis 2025 verlängert worden.