Deutsche Bahn Bundesweiter Warnstreik hat begonnen

Seit Freitagmorgen 3.00 Uhr sind Beschäftigte von rund 50 Bahnunternehmen im Arbeitskampf, wie ein Sprecher der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) in den frühen Morgenstunden bestätigte. Infolge des Warnstreiks wird der Schienenverkehr in Deutschland am Freitagmorgen weitgehend zum Erliegen kommen. »Die Schichten, die jetzt laufen, gehen jetzt in die Streikphase«, sagte der EVG-Sprecher. Parallel bestreikt die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi weiter die Flughäfen Hamburg, Köln/Bonn und Düsseldorf – und ab Freitag zusätzlich die Airports in Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden.