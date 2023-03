Die EVG fordert in den Verhandlungen für 180.000 Beschäftigte mindestens 650 Euro mehr Lohn. Bei den höheren Entgelten will sie eine Steigerung um zwölf Prozent erreichen, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Zudem fordert sie strukturelle Veränderungen in den Tarifverträgen. Die Bahn hatte die Forderungen als deutlich zu hoch zurückgewiesen.

Nicht der erste Eklat

Bereits die erste Verhandlungsrunde Ende Februar war im Streit beendet worden. Martin Seiler, Personalvorstand der Bahn, war damals ohne ein konkretes Angebot in die erste Verhandlungsrunde mit der Gewerkschaft EVG gegangen. Diese wurden kurz darauf abgebrochen. Die Arbeitnehmerseite machte ihrem Unmut Luft: Die Bahn habe »offensichtlich (...) überhaupt kein Interesse daran, einen Abschluss am Verhandlungstisch zu erzielen«, so die EVG. Stattdessen wolle der Konzern wohl »bewusst einen Arbeitskampf provozieren«.