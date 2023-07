Im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn hat sich der Bundesvorstand der Gewerkschaft EVG für eine Annahme des Schlichterspruchs ausgesprochen. Nun müssen noch die Mitglieder per Urabstimmung über den Tarifvorschlag aus dem Schlichtungsverfahren entscheiden, wie die EVG am Freitagabend mitteilte. Ob es zu einem Tarifabschluss mit der Deutschen Bahn kommt oder zu unbefristeten Streiks, liegt nun also ganz bei den Mitgliedern der Gewerkschaft.