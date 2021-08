GDL kündigt bisher längsten Bahn-Streik an

Die Lokführergewerkschaft GDL will den Zugverkehr der Deutschen Bahn ab Mittwochnachmittag erneut lahmlegen. Der inzwischen dritte Streik soll am Donnerstag um 2 Uhr beginnen und am Dienstag um 2 Uhr enden.