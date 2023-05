Aus Sicht der Deutschen Bahn (DB) gibt es keinen Grund mehr für den Warnstreik. »In intensiven Gesprächen bis zum späten Donnerstagabend« habe man der EVG zugesagt, ihrer vor Monaten erhobene Forderung nach einer Abbildung des gesetzlichen Mindestlohns nachzukommen. »Wir haben die Forderung zum Mindestlohn erfüllt, jetzt steht die EVG im Wort«, so Personalvorstand Seiler.

Streit über den Mindestlohn

Die EVG will den gesetzlichen Mindestlohn von zwölf Euro zunächst in die Tariftabellen aufnehmen, damit alle weiteren Verhandlungsergebnisse dann auf diesen Wert berechnet werden. Die Bahn hat das inzwischen zugesagt, will aber erst später in den Verhandlungen klären, ob sämtliche Tarifergebnisse dann bei diesen Beschäftigten ebenfalls als Erhöhungen in die Tabellen kommen oder etwa über Zulagen gezahlt werden. Die Bahn argumentiert, dass sie sonst etwa bei Sicherheits- oder Reinigungspersonal weit mehr als die branchenüblichen Löhne zahle.