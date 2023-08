Dieser sieht eine Entgelterhöhung von 410 Euro pro Monat in zwei Stufen vor, bei einer Laufzeit von 25 Monaten. Die erste Stufe von 200 Euro soll ab Dezember gezahlt werden, die zweite ab August 2024. Zudem sollen alle Beschäftigten im Oktober eine steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichsprämie von 2850 Euro ausgezahlt bekommen. Für einzelne Berufsgruppen wurden zudem strukturelle Erhöhungen in den Tariftabellen vereinbart. Die Einkommen von gut 70.000 Beschäftigten werden sich damit noch einmal deutlich erhöhen.

Kritik an Ergebnissen

In den vergangenen Wochen hatten viele Gewerkschaftsmitglieder das Schlichtungsergebnis dennoch öffentlich kritisiert, was auch an den hohen Erwartungen lag. Die EVG war mit der Forderung nach 650 Euro Lohnerhöhung in die Verhandlungen gegangen. Am Ende steht ein Kompromiss, der noch für Konflikte sorgen könnte. Denn der große Konkurrent der EVG, die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) mit Claus Weselsky an der Spitze, könnte bald mit einem womöglich besseren Tarifabschluss auftrumpfen.