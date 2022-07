Bahnkunden, die angesichts der vorhergesagten Sommerhitze auf ihre Fahrt verzichten möchten, können ihre Tickets auch später nutzen. Die Deutsche Bahn bietet dafür eine Sonderregelung an, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Alle Fahrgäste, die am Dienstag oder Mittwoch verreisen wollten, könnten ihr bereits gebuchtes Ticket für den Fernverkehr bis einschließlich nächsten Mittwoch, 27. Juli, flexibel nutzen .