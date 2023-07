Nur noch etwa jeder dritte Beschäftigte bei der DB Netz AG, eben jener Gesellschaft, in der die Deutsche Bahn ihre Infrastruktur bündelt, geht davon aus, dass die Strategie »starke Schiene« noch erfolgreich umgesetzt wird – trotz Milliardenförderung vom Bund. Das geht aus einer Befragung aus dem Jahr 2022 hervor, an der 32.000 der 57.500 Mitarbeiter teilgenommen haben und die nun in Konzernkreisen kursiert.