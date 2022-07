»Die Vorteile der Schiene auf plakative Weise herausstellen«

Trotzdem startet die Bahn nun eine Werbekampagne, die ihr weitere Transportaufträge eintragen soll. Pünktlich zum sogenannten Earth-Overshoot-Day am 28. Juli, der symbolisiert, wann die Menschheit die natürlichen Ressourcen eines Jahres aufgebraucht hat, will der Konzern »auf plakative Weise die Vorteile der Schiene herausstellen«. So steht es in einer Mail, die der Tochterkonzern DB Cargo AG (Motto: »WirsindGüter«) in diesen Tagen an Verbände, Gewerkschaften und sogenannte Partnerunternehmen verschickt hat. Es ließen sich in erheblichem Umfang CO₂-Emissionen vermeiden, heißt es darin, »indem auf der Langstrecke konsequent von der Straße auf die Schiene umgestiegen wird«.