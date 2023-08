Insgesamt bildet die DB mehr als 14.000 Menschen aus. Sie gehört damit zu den größten Ausbildern in Deutschland. Neu einstellen will der Konzern in diesem Jahr rund 25.000 Beschäftigte.

Seiler sagte, es seien noch Ausbildungsstellen für dieses Jahr ausgeschrieben. Für das kommende Jahr hätten die Einstellungen begonnen.