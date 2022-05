Konzernchef Christian Sewing dagegen will er das Vertrauen entziehen. Freitag wirft Sewing in seinem umfangreichen Ergänzungsantrag zur Tagesordnung unter anderem Pflichtverletzungen, Interessenkonflikte und fehlende Unvoreingenommenheit vor. Die Deutsche Bank teilte dazu mit, der unter dem Namen der Riebeck-Brauerei von 1862 AG gestellte Antrag sei »gespickt (...) mit Halbwahrheiten und Verschwörungstheorien«. Die Bank sehe dem Antrag wie in den vergangenen Jahren »gelassen entgegen«.

Selbstkritik zum Abschied

Achleitner hat sich bemerkenswert lange auf einem der wichtigsten Posten der deutschen Wirtschaft gehalten. Noch 2019 schien er ein Chefkontrolleur auf Bewährung, Aktionäre forderten die »Abwahl des Systems Achleitner«. Immer klarer wurde seit seinem Amtsantritt Mitte 2012: Das Haus war mitnichten »besenrein«, wie Josef Ackermann es zu seinem Abschied nach einer Dekade als Deutsche-Bank-Chef im Frühjahr 2012 angekündigt hatte.

In der vorab veröffentlichten Rede von Achleitner zur diesjährigen Hauptversammlung äußert sich der scheidende Chefkontrolleur selbstkritisch: »Auch ich habe die Startvoraussetzungen 2012 anders eingeschätzt, als sie sich heute in der Rückschau darstellen«, heißt es in dem Redetext. »Die vermeintliche Stärke, mit der die Deutsche Bank aus der Finanzmarktkrise herausgekommen war, erwies sich letztlich eher als Hindernis. Das überhöhte Selbstbild stand dem so dringend erforderlichen Wandel im Weg.«