Zuletzt hatte der bereits seit Längerem existierende Ärger wegen der »Greenwashing«-Vorwürfe wieder hohe Wellen geschlagen. Am Dienstag bekamen die Deutsche Bank und die DWS Besuch von Ermittlern, die Räume in der Zentrale des größten deutschen Geldhauses in Frankfurt am Main sowie im benachbarten Gebäude der DWS durchsuchten. Beteiligt waren nach Angaben der Staatsanwaltschaft etwa 50 Einsatzkräfte von Staatsanwaltschaft, Finanzaufsicht Bafin und Bundeskriminalamt (BKA).