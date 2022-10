Die Razzia bei der Deutschen Bank dauert an. Die Staatsanwaltschaft Köln hat an diesem Mittwoch nicht nur die Zentrale der Bank an der Taunusanlage in Frankfurt durchsucht, sondern auch die Wohnungen von zehn beschuldigten Personen. Darunter auch die Wohnung des ehemaligen Co-Vorstandsvorsitzenden Jürgen Fitschen. Das berichtet das »Handelsblatt«.