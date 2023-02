Die Beschäftigten bei der Deutschen-Bank-Servicegesellschaft KEBA, die Konten und Kreditkarten bearbeiten, wollen am Montag und Dienstag streiken. »Sie protestieren dagegen, dass die Deutsche Bank sie immer noch als Beschäftigte zweiter Klasse in einer Billig-Servicetochter ansieht«, sagte Ver.di-Verhandlungsführer Kevin Voß am Montag.