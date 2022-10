Wachstum von 27,2 Prozent Deutsche US-Exporte legen kräftig zu

Seit Jahresbeginn hat die Gemeinschaftswährung rund 15 Prozent an Wert zum Dollar verloren. Der Euro erweise sich jedoch auch gegenüber dem chinesischen Yuan als schwächer: Die Ausfuhren in die Volksrepublik legten in den ersten acht Monaten aber mit knapp fünf Prozent auf fast 72 Milliarden Euro weit weniger stark zu.

»Größeres Gewicht für den Anstieg der deutschen Ausfuhren in die USA haben daher andere Entwicklungen der letzten Zeit«, sagte Jandura. »Die umfangreichen Fiskalprogramme der Biden-Administration haben die Konjunktur in den USA so stark angekurbelt, dass nun davon auch deutsche Unternehmen erheblich profitieren.« So wurde im vergangenen Jahr der billionenschwere »American Rescue Plan« aufgelegt und zuletzt ein Investitionsprogramm von 430 Milliarden Dollar beschlossen, der sogenannte »Inflation Reduction Act«. Die Amerikaner wollen mit dem Geld in der kommenden Dekade kräftig in den Ausbau grüner Infrastruktur und Technologie investieren , von Windkraft bis Wasserstoff. Das treibt die Nachfrage nach Waren »Made in Germany«.