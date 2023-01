Die meisten Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland rechnen in diesem Jahr mit einem verlangsamten Exportwachstum. Aus Sicht der Chefökonomen der Sparkassen-Finanzgruppe dürften die deutschen Ausfuhren dann nur noch um 2,3 Prozent zulegen. 2022 war die Nachfrage nach Waren »Made in Germany« noch um 3,2 Prozent gestiegen.