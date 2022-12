Wie vorläufige Daten des Verbandes Gas Infrastructure Europe zeigen, wurde seit Mittwoch bis einschließlich Sonntag vergangener Woche an jedem Tag mehr Gas ein- als ausgespeichert. Der durchschnittliche Pegelstand in Deutschland stieg von 87,3 auf 88,2 Prozent. Auch in Europa insgesamt füllten sich die Reservoirs über Weihnachten leicht: von 82,9 auf 83,1 Prozent.