Bringen Geflüchtete aus der Ukraine wieder Zuwachs?

Es sei derzeit schwierig, zu bestimmen, wie groß der Einfluss der Pandemie an der Stadtentwicklung ist, sagte Studienautor Rink. Durch Russlands Krieg in der Ukraine erlebe Deutschland derzeit jedoch eine starke Fluchtzuwanderung. »Wir gehen von einer weiteren Zuwanderung in die großen Städte auch in naher Zukunft aus«, so Rink. »Aber sie wird sich auf einem niedrigeren Level als vor der Pandemie bewegen und selektiv sein«. Angespannte Wohnungsmärkte und hohe Mieten in den meisten Großstädten hemmten zugleich die Zuwächse.