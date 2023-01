Die Post greift dazu auf Dienstleister wie Lebensmittelläden oder Kioske zurück, die Leistungen wie etwa den Verkauf von Briefmarken oder die Annahme von Paketen anbieten. In Deutschland gibt es der Post zufolge unter anderem rund 13.000 Partner-Filialen, etwa 10.500 DHL-Paketshops und 11.000 Packstationen.

Hohe Beteiligung bei Warnstreiks in Verteilzentren

Die Gewerkschaft Ver.di hatte am Donnerstagabend zu Streiks in allen Brief- und Paketzentren der Post aufgerufen, nachdem die zweite Runde der Tarifverhandlungen für die rund 160.000 Beschäftigten ohne Ergebnis zu Ende gegangen war. Weitere Arbeitsniederlegungen sollen folgen. Ver.di fordert 15 Prozent mehr Gehalt sowie eine Anhebung der Ausbildungsvergütungen für jedes Ausbildungsjahr um 200 Euro pro Monat. »Die Beteiligung war in der Nacht bereits sehr gut. Sehr viele Kolleginnen und Kollegen machen mit«, berichtete Thomas Großstück, Ver.di-Sprecher für Nordrhein-Westfalen, am frühen Freitagmorgen. Genaue Zahlen zur Beteiligung gebe es noch nicht.