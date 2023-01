Tarifstreit Deutsche Post streikt dritten Tag in Folge

Die letzte Tariferhöhung im Januar 2022 habe nur zwei Prozent betragen, heißt es von der Gewerkschaft mit Verweis auf die aktuell hohe Inflation. Die Tarifforderungen seien »notwendig, gerecht und machbar«, sagt Ver.di-Verhandlungsführerin Andrea Kocsis.

Bereits in der vergangenen Woche hatte es Arbeitsniederlegungen bei der Post gegeben, die zweite Warnstreikwelle begann am Donnerstag. Nach Angaben von Ver.di hatten am Freitag bundesweit rund 18.000 Beschäftigte an verschiedenen Standorten die Arbeit niedergelegt. Die Post sprach von 13.800 Warnstreikteilnehmern, die auf etwas mehr als ein Drittel der betroffenen Standorte gekommen seien. Bezogen auf den bundesweiten Tagesschnitt blieben jedes sechste Paket und jeder zehnte Brief liegen.