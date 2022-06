Versorgung im Alter Immer mehr Menschen erhalten ihre Rente im Ausland

Über aktuelle Trends beim Thema Rente will an diesem Mittwoch die Rentenversicherung bei einer Bundesvertreterversammlung in Freiburg informieren. Vorab wurden aber schon einige Details bekannt. So beziehen immer mehr Menschen ihre Rente im Ausland: In den vergangenen 20 Jahren ist die Zahl der ins Ausland gezahlten Renten um rund 37 Prozent gestiegen. Das geht aus einer Statistik der Deutschen Rentenversicherung hervor, aus der die Nachrichtenagentur dpa zitiert.