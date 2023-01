Scholz zeigte sich zugleich zuversichtlich, dass die EU und die USA keinen Handelskrieg wegen der amerikanischen Subventionen für erneuerbare Energien beginnen werden. Er sei sehr optimistisch, dass dies abzuwenden sei. Man sei in Gesprächen mit den USA. Man müsse verhindern, dass amerikanische Regeln zum Nachteil europäischer Unternehmen seien. Hintergrund ist, dass viele der neuen US-Subventionen an die Bedingungen geknüpft sind, dass etwa Batterien in Nordamerika hergestellt worden sind.