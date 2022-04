Lange rechneten Ökonomen mit einer sehr kräftigen Wirtschaftserholung nach der Corona-Rezession, den Zeitpunkt für den Post-Pandemie-Boom mussten sie allerdings immer wieder korrigieren. Zunächst sollte er nach der ersten Welle einsetzen (also im Sommer 2020), dann sollte es 2021 so weit sein, später: 2022.

Inzwischen gehen viele Experten allerdings davon aus, dass die kräftige Aufholbewegung ganz ausbleiben wird. Lieferengpässe, Rohstoffmangel und die Folgen des russischen Überfalls auf die Ukraine bremsen die deutsche Wirtschaft nach Einschätzung von Finanzexperten auch in den kommenden Jahren. »Auch für die Jahre nach 2023 sehen die Finanzmarktexpertinnen und Finanzmarktexperten negative Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum in Deutschland aufgrund der neuen geopolitischen Lage«, warnt Achim Wambach, Präsident des in Mannheim ansässigen Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW).