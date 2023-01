Die Verbraucherpreise sind im vergangenen Jahr mit 7,9 Prozent so stark gestiegen wie noch nie seit Bestehen der Bundesrepublik. Das nagt an der Kaufkraft der Konsumenten. »Weil Belastungsfaktoren wie die Geldpolitik erst noch stärker durchwirken werden, ist eine Erholung nicht in Sicht«, sagte Krüger mit Blick auf steigende Zinsen. »Die massiven Realeinkommensverluste werden den Konsum noch lange an der Leine halten.«