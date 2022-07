Deutscher Mieterbund Hitze in der Wohnung ist kein Mietmangel

Hitze ist grundsätzlich kein Mangel

Es gibt keine generellen gesetzlichen Regelungen über Temperaturhöchstgrenzen in Wohnräumen, auf die Mieterinnen und Mieter sich berufen könnten. Denkbar wären höchsten individuelle vertragliche Vereinbarungen, die in bestimmten Konstellationen greifen. Ansonsten gilt, dass Hitze per se kein Mietmangel ist. Laut Mieterbund kann daher nur in Einzelfällen geprüft werden, ob die Bedingungen derart extrem sind, dass eine vertragsgemäße Nutzung der Räume nicht mehr möglich ist oder eventuell ein baulicher Mangel am Haus vorliegt.