Geringste Einfuhren seit 1992 Deutschland braucht immer weniger Rohöl

Deutschland hat im vergangenen Jahr so wenig Rohöl eingeführt wie nie seit 1992. Gut 84,8 Millionen Tonnen des wichtigen Rohstoffs, der zum Beispiel zu Heizöl und Sprit verarbeitet wird, wurden 2018 aus dem Ausland eingekauft, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Damit sank die importierte Menge im dritten Jahr in Folge: 2016 waren es noch rund 91,8 Millionen Tonnen, 2017 knapp 90 Millionen Tonnen. Am meisten Öl wurde im Jahr 2005 eingeführt: Damals lag die Menge bei 114,5 Millionen Tonnen.

Grund für den Rückgang ist laut Statistischem Bundesamt zum einen der insgesamt rückläufige Endenergieverbrauch sowie die erhebliche Abnahme der Bedeutung von Heizöl.

Den vollständigen Bericht des Statistischen Bundesamts finden Sie hier.

Weiter mit Abstand wichtigster Öl-Lieferant für Deutschland ist Russland. Mit rund 29,2 Millionen Tonnen bezog Deutschland 2018 gut ein Drittel seines Öls von dort. Aus Norwegen kamen knapp neun Prozent (rund 7,6 Mio Tonnen), aus Libyen rund 8,6 Prozent (rund 7,3 Mio Tonnen) der gesamten Importmenge. Für alle drei Lieferländer notiert das Statistische Bundesamt insgesamt aber deutlich sinkende Liefermengen.

Gewachsen ist hingegen die Bedeutung der USA: In der Rangliste der wichtigsten Lieferländer rangieren die Vereinigten Staaten inzwischen auf Platz 7. Saudi-Arabien, das nach Angaben der Internationalen Energie-Agentur (IEA) der weltweit größte Erdölexporteur ist, hat als Öllieferant für Deutschland stark an Bedeutung verloren. Im vergangenen Jahr bezog Europas größte Volkswirtschaft von dort gut 1,4 Millionen Tonnen Rohöl. Das waren gerade einmal 1,7 Prozent der gesamten Rohöleinfuhren. 2006 war das Volumen saudischer Öllieferungen noch doppelt so groß gewesen.