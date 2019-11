Hohe Steuereinnahmen Bund macht Milliarden-Überschuss

Trotz schwächer verlaufender Konjunktur wird der Bundeshaushalt nach Informationen des SPIEGEL auch 2019 wieder einen erheblichen Überschuss aufweisen. Laut vorläufigen Berechnungen wird Finanzminister Olaf Scholz (SPD) am Ende des Jahres knapp zehn Milliarden Euro mehr in der Kasse haben als geplant.

Deshalb kann Scholz die sogenannte Flüchtlingsrücklage, aus der er für laufende Ausgaben sechs Milliarden Euro entnehmen wollte, auch in diesem Jahr unangetastet lassen. Die verbleibenden vier Milliarden Euro Überschuss fließen in die Rücklage, die damit auf etwa 40 Milliarden Euro anwächst.

Grund für die gute Haushaltslage sind die stärker als geplant wachsenden Steuereinnahmen sowie niedrigere Zinsaufwendungen des Bundes. Aktuell muss der Bund für neu aufgenommene Schulden überhaupt keine Zinsen mehr zahlen - teilweise bekommt er sogar Geld von den Anlegern geschenkt.

Die Deutschen konsumieren fleißig

Die gute Finanzlage ist dennoch einigermaßen erstaunlich, denn das Wirtschaftswachstum hat sich in den vergangenen Monaten erheblich verlangsamt. Die Bundesregierung rechnet in diesem Jahr nur noch mit einem Plus von 0,5 Prozent beim Bruttoinlandsprodukt. Als der Etat für 2019 im vergangenen Herbst verabschiedet wurde, lagen die Wachstumserwartungen noch rund dreimal so hoch.

Dass die Steuern trotz Konjunktureintrübung über Plan zulegen, hat zwei Ursachen: Erstens wachsen die Konsumausgaben weiter - das bringt stetig steigende Steuereinnahmen, vor allem aus der Mehrwertsteuer.

Zweitens sind die steigenden Steuereinnahmen nicht zuletzt eine Folge der Progression in der Einkommensteuer. Denn die Gehälter legten auch in diesem Jahr wieder kräftig zu. Mit jedem zusätzlichen verdienten Euro müssen die Steuerzahler einen wachsenden Anteil ans Finanzamt abführen. Das ist die Konsequenz aus dem progressiven Steuertarif. Deshalb wachsen auch die Steuereinnahmen überproportional.