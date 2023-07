Nach den Zahlen aus dem Ausländerzentralregister hatten knapp 69.000 Menschen in den Jahren zwischen 2012 und 2017 erstmals eine Blue Card erhalten. In diesem Zeitraum stellten Inderinnen und Inder mit 22,4 Prozent die größte Gruppe vor Menschen aus China (8,7 Prozent) und Russland (7,5 Prozent). Die meisten (59,9 Prozent) aus dieser Gruppe lebten fünf Jahre nach Einreise auf Grundlage einer unbefristeten Niederlassungserlaubnis in Deutschland, 11,3 Prozent sind deutsche Staatsbürger geworden. Neun Prozent hatten die Blue Card verlängert. Das Land verlassen haben 16,7 Prozent.