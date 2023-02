Staat hat sich erpressbar gemacht

Dieser Merkantilismus und das Primat der Unternehmen machen den deutschen Staat zunehmend erpressbar. Denn für deutsche Unternehmen ist es rational, enorme langfristige Risiken einzugehen – wohl wissend, dass bei einem Scheitern der deutsche Staat gezwungen sein wird, als Versicherung zu fungieren und ihnen den wirtschaftlichen Schaden zu ersetzen. Dies passiert immer wieder und in kaum einem Land in einem so enorm hohen Ausmaß wie in Deutschland. So gab fast kein Staat in Europa so viel Geld nach der globalen Finanzkrise 2008 an seine Banken, die sich im Ausland verzockt hatten, obwohl dies in vielen Fällen für die Finanzstabilität gar nicht notwendig gewesen wäre. Und auch die Autokonzerne haben dem deutschen Staat damals eine ökonomisch völlig unsinnige Abwrackprämie abgerungen.