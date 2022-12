Im ersten Halbjahr hätten gut 11 Prozent der gut 82.000 Ermittlungsverfahren über alle Branchen sich um illegale Beschäftigung, Sozialbetrug und Mindestlohnverstöße auf Baustellen gedreht, so die IG Bau. Die ermittelte Schadenssumme liege bei rund 161 Millionen Euro.

»Die aufgedeckten Verstöße sind nur die Spitze des Eisbergs«, sagte dazu IG-Bau-Vorstandsmitglied Carsten Burckhardt in Frankfurt am Main. »Immer häufiger haben wir es hier mit Strukturen von organisierter Kriminalität zu tun.« Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung gehörten zum Alltag am Bau, so Burckhardt: Es würden ganze Konstrukte von Schein-Subunternehmen gegründet, um illegale Beschäftigung zu verschleiern.