Huawei hat mehr Marktanteil in Berlin als in Peking

Der Strand-Bericht zeigt, dass Deutschland zwar nicht der einzige Staat ist, der in seinem 5G-Netz vermehrt RAN-Geräte aus chinesischer Produktion einsetzt, aber viele kleine europäische Länder, insbesondere die nordischen und östlichen Staaten wie Estland, Lettland, Litauen und die Slowakei, verwenden gar keine.

In einigen dieser Länder, so der Autor John Strand gegenüber Reuters, hätten sich die Betreiber selbst für nichtchinesische Anbieter entschieden, um misstrauischen Firmenkunden entgegenzukommen, die etwa Industriespionage fürchten. Huawei habe aber in Berlin einen höheren Marktanteil als in Peking, wo das Unternehmen mit dem einheimischen Konkurrenten ZTE im harten Wettbewerb steht.