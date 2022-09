Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden veröffentlichte am Donnerstag die Zahlen für 2021: Mehr als ein Viertel der Rentnerinnen und Rentner in Deutschland hat ein monatliches Nettoeinkommen von weniger als tausend Euro zur Verfügung, das betrifft 4,9 Millionen Menschen. Damit fallen 27,8 Prozent der Rentenbeziehenden unter diese Schwelle. Bei Frauen war der Anteil mit 38,2 Prozent deutlich höher – bei Männern waren es nur 14,7 Prozent.