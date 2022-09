Stutzen lässt, dass sich das Bemühen zu einer Art reflexartigem Entlastungswettbewerb zu entwickeln scheint: Wer bietet wem am schnellsten Geld vom Staat an? Ob über sozialdemokratische Pauschalen – oder über FDP-artgerechte Steuergeschenke. Das klingt erst mal gut, hat aber eine große Tücke: So viel Barmherzigkeit löst weder die Krisen, noch scheint es die Menschen wirklich glücklich zu machen. Da würde anderes viel mehr helfen.

Die Tücken der Geldhilfen

Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen: Dass Krisen irgendwie märchenhaft kreativ wirken, verbreiten heute nur noch vereinzelt Verirrte. Dass staatliche Hilfe in Krisen viel retten kann, hat sich in der Finanz- und in der Coronakrise gezeigt. Da wäre sonst eine Menge zusammengebrochen. Richtig ist auch, dass es etwa in der akuten Energiepreiskrise immer noch besser ist, Pauschalen zu zahlen, als gar nichts zu tun. Es gibt ja genügend Gründe, die kriegsbedingten Inflationsschübe nicht einfach auf die Menschen im Land durchwirken zu lassen.