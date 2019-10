Konkurrenzkampf Den E-Scooter-Firmen droht ein harter Winter

Bei Minusgraden, Glatteis und Schneegestöber gibt es gemütlichere Fahrzeuge als einen E-Scooter. Mit ihren kleinen Reifen und schwachen Bremsen sind die elektrischen Tretroller kein ideales Wintergefährt, genau genommen sind sie selbst im Herbstlaub eine rutschige Angelegenheit.

Doch die großen Anbieter wollen das nicht einfach so hinnehmen. Sie versuchen, den Sommertrend 2019 mit aller Kraft in den Winter zu retten. Es wird die erste Bewährungsprobe für die noch junge Branche.

Viele der Unternehmen sind erst seit rund einem Jahr im Geschäft, erst im Juni durften sie hierzulande auf die Straße. Die Konkurrenz ist hart, vor allem von den großen, amerikanischen Anbietern wie Lime, Bird und Uber. In den ersten Städten hat bereits eine Übersättigung eingesetzt: 11.000 Scooter gibt es laut dem Mobilitätsberater Civity in Berlin und 7500 in Hamburg, aber ausgeliehen werden sie mittlerweile offenbar seltener als zum Marktstart. Der Neuigkeitswert hat sich abgenutzt. Experten warten nun auf die große Konsolidierung - und alle Anbieter hoffen für sich, den Winter zu überstehen.

Der Berliner Anbieter Tier etwa hat sich für die kalte Jahreszeit neue Roller angeschafft. Die Wintervariante des Tier-Scooters hat größere Reifen, einen Hinterradantrieb, ein kräftigeres Frontlicht und ein deutlich höheres Gewicht. 29 statt 21 Kilogramm wiegt das Modell, damit soll es besser auf der Straße liegen. Für die aktuelle, nach nur vier Monaten ausrangierte Flotte, hat das Unternehmen hingegen andere Pläne. Sie wird in einem Online-Shop verkauft.

"Da es aktuell eine sehr hohe Nachfrage nach E-Scootern gibt, glauben wir, dass sich für unsere hochwertigen Modelle viele Verbraucher interessieren werden", preist ein Sprecher die ausrangierten Roller vollmundig an, zumal die Geräte generalüberholt und mit einjähriger Gewährleistung verkauft würden. Versicherungsplakette und Helm will der Anbieter mitliefern. Die Roller sind zwar weder winterfit, noch neuwertig - aber wenigstens billiger. Sie sollen 699 Euro kosten. Neu dürften sie bei rund 1200 Euro liegen, behauptet Tier.

Der schwedische Verleiher Voi hat, anders als die Berliner Konkurrenz, bereits einen skandinavischen Winter hinter sich. Man habe damals sogar mit Spikes experimentiert, sagt Deutschland-Chef Claus Unterkircher, "aber die waren nicht serienreif". Stattdessen wurden die Roller an insgesamt zehn Tagen wegen besonders schlechtem Wetter deaktiviert. Ähnlich wollen es Voi und seine vielen Konkurrenten hierzulande handhaben - auch mangels besserer Alternativen. In Stockholm etwa drosselt das Unternehmen seine Scooter bei leichtem Glatteis aus der Ferne, in Deutschland ist ein derartiger Tempomat nicht zugelassen.

"Natürlich ist mit einem witterungsbedingten Rückgang der Fahrten zu rechnen"

Bleibt die Frage nach dem Geld. Kaum ein Scooter-Verleiher schreibt schwarze Zahlen, die Anbieter halten ihr Geschäftsmodell mit reichlich Risikokapital am Leben. Größere Verluste können da schnell zum Problem werden. "Natürlich ist mit einem witterungsbedingten Rückgang der Fahrten zu rechnen", heißt es vom amerikanischen Unternehmen Bird, nur mit genauen Prognosen halte man sich zurück. Wie hoch der Rückgang ausfällt, hängt nun mal von den Temperaturen und Niederschlägen ab - und einen harten Winter überlebt man nur mit ausreichend großen Vorräten.

Tier hat sicherheitshalber schon mal Geld eingesammelt: Anfang Oktober gab das Unternehmen den erfolgreichen Abschluss einer Finanzierungsrunde über 60 Millionen Dollar bekannt, unter anderem investiert der Deutschland-Zweig des Schweizer Versicherers Axa in die Firma. Auch Voi sammelt derzeit neues Kapital ein - und setzt mit Kampfpreisen von 15 Cent pro Minute auf schnelles Wachstum. Niemand will den Markt als erster aufgeben, alle Anbieter wollen das Frühjahr noch erleben.

Spätestens dann wollen die Unternehmen auch ihre Kosten senken. Derzeit entfällt mehr als die Hälfte der Ausgaben auf das Einsammeln und Aufladen der schweren Geräte. Die neuen Roller von Tier hingegen arbeiten bereits mit Wechselakkus, die einen nächtlichen Abtransport mit Lieferwagen überflüssig machen. Für die kleinen Batterien reichen Lastenfahrräder. Voi will ein derartiges System Anfang 2020 in Deutschland einführen, bereits Ende des Jahres soll es in einzelnen Städten erste Tests geben. Gut fürs nachhaltige Image, gut für die explodierenden Kosten - vorausgesetzt, die Akkus werden nicht geklaut.