Batterierohstoffe aus Recyclingmaterial dürften in den 2030er-Jahren nicht mehr als zehn Prozent des gesamten Rohstoffbedarfs in Europa decken können, gab der Verband der Automobilindustrie (VDA) zu bedenken. »Wir brauchen Rohstoffpartnerschaften und Handelsabkommen, eine politische Flankierung der Investitionen in strategische Rohstoffprojekte, zum Beispiel durch Risikokapital in junge Rohstoffprojekte«, sagte VDA-Geschäftsführer Andreas Rade.

Die EU tendiere dazu, bei der Diskussion über eine Strategie die Liste der kritischen Rohstoffe immer länger zu machen. »Unsere Botschaft ist hier ganz klar, dass wir uns auf das Erreichen der Klimaschutzziele konzentrieren sollten und auf die Sektoren, die dazu beitragen, die Ziele zu erreichen – das sind Batterien, Brennstoffzellen, Windkraftanlagen und Elektromotoren«, sagte Rade. Der Fokus müsse deshalb vor allem auf Beschaffung und Verarbeitung seltener Erden, Lithium, Kobalt, Nickel und Grafit gerichtet werden.